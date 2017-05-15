США скептично настроены по отношению к созданию зон деэскалации в Сирии

И.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс заявил, что у США "есть причины испытывать скептицизм" в свете провала прошлых соглашений.

Соединенные Штаты скептично относятся к соглашению о создании зон деэскалации в Сирии, которое было достигнуто в ходе прошедшей конференции в Астане. Об этом сегодня на спецбрифинге для журналистов заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщает Об этом сегодня на спецбрифинге для журналистов заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщает ТАСС





"Я участвовал в конференции в Астане как наблюдатель от США. На этой встрече, проводимой Турцией, Россией и Ираном, как гарантами процесса в Астане, было достигнуто соглашение о создании зон деэскалации, которые позволят сократить насилие и спасти жизни, - сказал он. - В свете провала прошлых соглашений, у нас есть причины испытывать скептицизм".





Джонс в очередной раз заявил, что власти Сирии "обязаны остановить нападения" на оппозиционные группировки, а Россия "должна обеспечить выполнение (этих условий) режимом (президента Башара Асада)".





Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.





Анатолий Бочинин.



