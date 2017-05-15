Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

США скептично настроены по отношению к созданию зон деэскалации в Сирии

15 мая 2017, 22:25

И.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс заявил, что у США "есть причины испытывать скептицизм" в свете провала прошлых соглашений.

Соединенные Штаты скептично относятся к соглашению о создании зон деэскалации в Сирии, которое было достигнуто в ходе прошедшей конференции в Астане. Об этом сегодня на спецбрифинге для журналистов заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщает ТАСС.

"Я участвовал в конференции в Астане как наблюдатель от США. На этой встрече, проводимой Турцией, Россией и Ираном, как гарантами процесса в Астане, было достигнуто соглашение о создании зон деэскалации, которые позволят сократить насилие и спасти жизни, - сказал он. - В свете провала прошлых соглашений, у нас есть причины испытывать скептицизм".

Джонс в очередной раз заявил, что власти Сирии "обязаны остановить нападения" на оппозиционные группировки, а Россия "должна обеспечить выполнение (этих условий) режимом (президента Башара Асада)".

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

Анатолий Бочинин.

Фото: РИА Новости. Михаил Воскресенский.

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...