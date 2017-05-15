Двое подозреваемых в избиении ребенка сбросились с вышки в Актюбинской области
15 мая 2017, 22:38
Мужчина и женщина фигурируют в уголовном деле о жестоком обращении с 7-летней девочкой, которая ранее с многочисленными гематомами была госпитализирована.
Супруги в Актюбинской области сбросились с вышки и погибли после того, как их заподозрили в жестоком избиении ребенка, сообщает пресс-служба ДВД региона.
ЧП произошло в понедельник в поселке Курайлы. До трагедии погибшие фигурировали в уголовном деле, возбужденном несколько дней назад о жестоком обращении с ребенком.
В конце прошлой недели местные жители пожаловались участковому инспектору, что несколько дней не видели проживающую по соседству 7-летнюю девочку. Выяснилось, что ребенка избивали, морили голодом и насильно удерживали в квартире члены ее семьи. По неофициальным данным, девочке они приходятся отцом и мачехой.
Избитая девочка с многочисленными гематомами и сотрясением мозга находится в детской областной клинической больнице.
Сигнал о том, что два человека взобрались на ретрансляционную вышку и угрожают спрыгнуть, поступил в полицию в понедельник около 16 часов.
Прибывшие на место представители акимата и правоохранительных органов вели переговоры с мужчиной и женщиной, однако через два часа, несмотря на уговоры, они спрыгнули с вышки. От полученных травм оба скончались на месте.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Павел Лисицын.
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