Жителя Зыряновска, который изнасиловал и сжег двух девочек, осудили
15 мая 2017, 23:05
Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
В Восточном Казахстане суд поставил точку в громком деле серийного убийцы и насильника. 25-летнего жителя Зыряновска, который изнасиловал и сжег двух девочек, приговорили к пожизненному. Сам процесс, по понятным причинам, проходил за закрытыми дверями, сообщает телеканал "КТК".
Азамат Шаймарданов, зам. начальника 10-го управления прокуратуры ВКО:
- Яицкий был признан виновным в совершении изнасилования двух девочек 8 и 17 лет, а также насильственных действиях сексуального характера и умышленном убийстве. По совокупности уголовных правонарушений ему назначено пожизненное лишение свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Подсудимого признали виновным в истезательствах над 17-летней Ксенией Сидориной и 8-летней Викторией Тойкеневой. Последнюю он похитил прямо по дороге из школы, изнасиловал, а потом сжег тело ребенка и спрятал останки в подвале заброшенного дома. Преступника вычислили и задержали благодаря записи с автомобильного видеорегистратора. На кадрах было видно, как осужденный шел вдоль дороги с рюкзаком пропавшего восьмилетнего ребенка. Также преступник признался в убийстве старшеклассницы Ксении Сидориной, которую он похитил несколькими месяцами ранее. Родные уверены, что насильник нисколько не раскаялся. По их словам, на всех заседаниях он сидел вальяжно, с закрытыми глазами, слегка откинувшись на стуле. Близкие надеялись, что первой жертве удалось выжить, ведь тело 17-летней девушки так и не нашли. Оказалось, что преступник и ей не оставил никаких шансов.
Куаныш Забенов, судья:
- Он труп сжег первой жертвы полностью во дворе, потом недогоревшие кости топором измельчил и положил в печь. В печи дожигал.
Елена Назирова.
Фото: кадр из видео.
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