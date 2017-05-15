Жителя Зыряновска, который изнасиловал и сжег двух девочек, осудили

В Восточном Казахстане суд поставил точку в громком деле серийного убийцы и насильника. 25-летнего жителя Зыряновска, который изнасиловал и сжег двух девочек, приговорили к пожизненному. Сам процесс, по понятным причинам, проходил за закрытыми дверями, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Азамат Шаймарданов, зам. начальника 10-го управления прокуратуры ВКО:





- Яицкий был признан виновным в совершении изнасилования двух девочек 8 и 17 лет, а также насильственных действиях сексуального характера и умышленном убийстве. По совокупности уголовных правонарушений ему назначено пожизненное лишение свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.





Подсудимого признали виновным в истезательствах над 17-летней Ксенией Сидориной и 8-летней Викторией Тойкеневой. Последнюю он похитил прямо по дороге из школы, изнасиловал, а потом сжег тело ребенка и спрятал останки в подвале заброшенного дома. Преступника вычислили и задержали благодаря записи с автомобильного видеорегистратора. На кадрах было видно, как осужденный шел вдоль дороги с рюкзаком пропавшего восьмилетнего ребенка. Также преступник признался в убийстве старшеклассницы Ксении Сидориной, которую он похитил несколькими месяцами ранее. Родные уверены, что насильник нисколько не раскаялся. По их словам, на всех заседаниях он сидел вальяжно, с закрытыми глазами, слегка откинувшись на стуле. Близкие надеялись, что первой жертве удалось выжить, ведь тело 17-летней девушки так и не нашли. Оказалось, что преступник и ей не оставил никаких шансов.





Куаныш Забенов, судья:





- Он труп сжег первой жертвы полностью во дворе, потом недогоревшие кости топором измельчил и положил в печь. В печи дожигал.





Елена Назирова.



