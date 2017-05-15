Главы МИД стран Евросоюза высказались за продление санкций против России

Главы МИД ЕС высказались за продление санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский журналистам после заседания Совета глав МИД ЕС, сообщает сообщает РИА Новости





"Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать", — заявил польский дипломат.





"Дискутировать не о чем", — заключил он.



