В Кот-д'Ивуаре поднявшие мятеж военные блокировали границу с Буркина-Фасо

Волнения среди солдат вызваны спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия.

Главный пограничный переход между Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаром был перекрыт ивуарийскими военнослужащими, поднявшими в пятницу очередной мятеж. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС





Речь идет о КПП в районе города Уанголодугу (провинция Кот-д'Ивуара Режьон де Саван) с населением 75 тыс. человек.





Военные разместили грузовики на проезжей части и блокировали границу между двумя странами.





Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала этого года. Экономика страны страдает от падения цен на какао-бобы, производство и экспорт которых является крупнейшим источником ее дохода.





Власти в прошлые месяцы неоднократно заявляли о прекращении бунта военных, однако он возобновлялся.





Ранее в понедельник ассоциация банков Кот-д'Ивуара приняла решение о закрытии всех банковских отделений в стране. В Абиджане и Далоа многие фирмы и правительственные учреждения прекратили работу в связи с вооруженными беспорядками.



