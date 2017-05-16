В Кот-д'Ивуаре поднявшие мятеж военные блокировали границу с Буркина-Фасо
16 мая 2017, 00:29
Волнения среди солдат вызваны спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия.
Главный пограничный переход между Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаром был перекрыт ивуарийскими военнослужащими, поднявшими в пятницу очередной мятеж. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.
Речь идет о КПП в районе города Уанголодугу (провинция Кот-д'Ивуара Режьон де Саван) с населением 75 тыс. человек.
Военные разместили грузовики на проезжей части и блокировали границу между двумя странами.
Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала этого года. Экономика страны страдает от падения цен на какао-бобы, производство и экспорт которых является крупнейшим источником ее дохода.
Власти в прошлые месяцы неоднократно заявляли о прекращении бунта военных, однако он возобновлялся.
Ранее в понедельник ассоциация банков Кот-д'Ивуара приняла решение о закрытии всех банковских отделений в стране. В Абиджане и Далоа многие фирмы и правительственные учреждения прекратили работу в связи с вооруженными беспорядками.
Фото: politeka.net.
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