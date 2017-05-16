Белый дом насчитал 300 тысяч зараженных вирусом-вымогателем компьютеров

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Эпидемия вируса-вымогателя заразила около 300 тыс компьютеров в 150 странах, но США пострадали незначительно, заявил журналистам советник по внутренней безопасности Белого дома Том Боссерт, передает передает РИА Новости





"Это глобальная атака… на сегодняшнее утро она достигла примерно 150 стран и повлияла более чем на 300 тысяч компьютеров", — сказал Боссерт. "Федеральные системы (США) не пострадали", — отметил он.





По словам Боссерта, он провел контакты с коллегами из Великобритании, которые "считают, что контролируют" распространение вируса.





Советник сказал, что компании в США пострадали в меньшей степени. "У нас есть небольшое число компаний, на которые повлиял вирус, включая FedEx", — сказал Боссерт.





Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.





Алексей Богдановский.



