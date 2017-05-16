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Белый дом насчитал 300 тысяч зараженных вирусом-вымогателем компьютеров

16 мая 2017, 01:06

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Эпидемия вируса-вымогателя заразила около 300 тыс компьютеров в 150 странах, но США пострадали незначительно, заявил журналистам советник по внутренней безопасности Белого дома Том Боссерт, передает РИА Новости.

"Это глобальная атака… на сегодняшнее утро она достигла примерно 150 стран и повлияла более чем на 300 тысяч компьютеров", — сказал Боссерт. "Федеральные системы (США) не пострадали", — отметил он.

По словам Боссерта, он провел контакты с коллегами из Великобритании, которые "считают, что контролируют" распространение вируса.

Советник сказал, что компании в США пострадали в меньшей степени. "У нас есть небольшое число компаний, на которые повлиял вирус, включая FedEx", — сказал Боссерт.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Алексей Богдановский.

Фото: Fotolia / Andrey Popov.

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