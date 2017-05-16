Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что КНДР "продолжают угрожать США и их союзникам", а также КНР и России.

КНДР представляет угрозу для всех стран региона, в том числе для РФ и Китая, поэтому США призывают Москву и Пекин оказать санкционное давление на Пхеньян для стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время регулярного брифинга для журналистов, сообщает Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время регулярного брифинга для журналистов, сообщает ТАСС





По его словам, действия КНДР "продолжают угрожать США и их союзникам", а также КНР и России. "Мы призываем всех игроков в регионе, особенно Пекин и Москву, сделать все, что в их силах с точки зрения санкций (против Пхеньяна), чтобы разрешить ситуацию и вернуть стабильность на (Корейский) полуостров", - сказал он.





В минувшие выходные КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". Ракета пролетела 787 км и упала в Японском море, максимальная высота ее полета составила 2111 км. По данным японского Министерства обороны, запуск был произведен из района города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхенан-Пукто. Последний раз Пхеньян осуществлял пуски ракет средней дальности из этого места в феврале текущего года.





Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию. При этом США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи.





Борис Макаров.



