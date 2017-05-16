С 1 января 2018 года Альбом форм бухгалтерской документации для госучреждений будет дополнен новыми формами мемориальных ордеров

Приказом Министра финансов РК от 27 марта 2017 года № 187 Альбом форм бухгалтерской документации для государственных учреждений, утвержденный приказом исполняющего обязанности Министра финансов РК от 2 августа 2011 года № 390, дополнен новыми формами мемориальных ордеров согласно приложениям 125-129, а именно:

Приложение 125 - Мемориальный ордер 23 «Накопительная ведомость по дебиторской задолженности по расчетам с плательщиками по поступлениям в бюджет» по форме № 408-ДЗ-д.

Накопительная ведомость по форме № 408-ДЗ-д применяется для учета дебиторской задолженности по расчетам с плательщиками по поступлениям в бюджет и составляется по субсчетам 1292 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по налоговым поступлениям в бюджет», 1293 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по неналоговым поступлениям в бюджет», 1294 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам от реализации основного капитала и финансовых активов государства»;

Приложение 126 - Мемориальный ордер 24 «Накопительная ведомость по кредиторской задолженности по расчетам с плательщиками по поступлениям в бюджет» по форме № 408-КЗ-д.

Накопительная ведомость по форме № 408-КЗ-д составляется по субсчетам 3281 «Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками по налоговым поступлениям в бюджет», 3282 «Краткосрочная кредиторская задолженность по оплате НДС», 3283 «Краткосрочная кредиторская задолженность по возврату НДС», 3284 «Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками по неналоговым поступлениям в бюджет»;

Приложение 127 - Мемориальный ордер 25 «Накопительная ведомость по движению средств на КСН республиканского, местного бюджета» по форме № 381-д.

В Накопительной ведомости по движению средств на КСН республиканского, местного бюджета ведется учет по зачислению поступлений в республиканский и местный бюджеты. Накопительная ведомость по форме № 381-д заполняется по субсчетам 1046 «КСН республиканского бюджета», 1047 «КСН местных бюджетов»;

Приложение 128 - Мемориальный ордер 26 «Накопительная ведомость начисления доходов от поступлений в бюджет» по форме № 409-д.

Накопительная ведомость по форме № 409-д применяется для начисления доходов по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет. Накопительная ведомость по форме

№ 409-д составляется по субсчетам 6081 «Доходы от налоговых поступлений в бюджет», 6082 «Доходы от неналоговых поступлений в бюджет», 6085 «Поступления трансфертов в бюджет», 6120 «Поступления от реализации основного капитала», 6130 «Поступления от реализации финансовых активов государства»;

Приложение 129 - Мемориальный ордер 27 «Накопительная ведомость начисления расходов по уменьшению поступлений в бюджет» по форме № 458-д.

Накопительная ведомость по форме № 458-д применяется для учета расходов по уменьшению поступлений в бюджет. Накопительная ведомость по форме № 458-д составляется по счету 7260 «Расходы по уменьшению поступлений в бюджет».

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года.