Дождливый вторник ожидает казахстанцев
16 мая 2017, 06:00
На юго-западе с пыльной бурей, в северных регионах ночью местами ожидаются заморозки.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается дождь с грозой, на западе местами сильный дождь, туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в северных регионах ночью местами ожидаются заморозки.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки 2-3 градуса.
В Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, в Атырауской, Кызылординской областях с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, ночью в Акмолинской, Актюбинской областях местами – туман.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – град.
В Алматы +28, частично облачно.
В Астане +16, ясно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: PhotoClub.by
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