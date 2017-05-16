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Дождливый вторник ожидает казахстанцев

16 мая 2017, 06:00

На юго-западе с пыльной бурей, в северных регионах ночью местами ожидаются заморозки.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается дождь с грозой, на западе местами сильный дождь, туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в северных регионах ночью местами ожидаются заморозки.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки 2-3 градуса.

В Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, в Атырауской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, ночью в Акмолинской, Актюбинской областях местами – туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – град.

В Алматы +28, частично облачно.

В Астане +16, ясно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: PhotoClub.by


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