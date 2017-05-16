Внесены изменения и дополнения в Правила ведения бухгалтерского учета в госучреждениях

Приказом Министра финансов РК от 29 марта 2017 года № 195 внесены изменения и дополнения в Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденные приказом Министра финансов РК от 3 августа 2010 года № 393.

В новой редакции изложены отдельные пункты Правил, в которые внесены уточнения, изменения и дополнения в отношении:

определения необменных операций;

поступления и расходования государственным учреждением наличных денег;

учета кассовых операций;

контроля за учетом целевого использования наличных денег;

ведения бухгалтерской документации;

отражения операций по счетам типового плана счетов;

по возврату в бюджет неиспользованных сумм целевых трансфертов;

удержания обязательных пенсионных взносов с доходов работников;

определения доходов и расходов;

и других операций.

Кроме того, Правила дополнены пунктами 137-1 и 137-2, в которых определен порядок удержания взносов обязательного социального медицинского страхования с доходов работников и перечисления их в Государственный фонд медицинского страхования, начисления государственными учреждениями отчислений на обязательное социальное медицинское страхование и перечисления сумм отчислений в Фонд социального медицинского страхования, а также пунктом 121-2, в котором определен порядок отражения операций по трансфертам местного самоуправления местным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Приказ вводится в действие со дня государственной регистрации (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 27 апреля 2017 года под № 15070).