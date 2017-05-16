Рыспаеву предложили подраться на турнире по ММА в Астане

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев получил предложение от российского промоушена Fight Nights провести бой на турнире по смешанным единоборствам в Астане. Эту информацию сам игрок подтвердил в интервью "Матч ТВ", передает Vesti.kz.





На предложение Рыспаев ответил отказом, так как сосредоточен на карьере хоккеиста. Его соперником мог стать защитник "Адмирала" Самвел Мнацян, который с 2011 по 2013 год играл за кокшетауский "Арлан" и астанинский "Арлан". Турнир Fight Nights Global 65 пройдет в столице 19 мая.





Как отмечает "Матч ТВ", "Адмирал" и бойцовский промоушен Fight Nights связаны напрямую: оба проекта поддерживаются российским миллиардером Зиявудином Магомедовым, а генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев занимает должность первого заместителя директора в хоккейном клубе из Владивостока.





Интересно, что 12 мая президент КХЛ Дмитрий Чернышенко во время презентации Астаны в качестве хозяйки "Матча звезд-2018" предложил Рыспаеву перейти в ММА.





Отметим, что Рыспаев пропустил последний сезон КХЛ из-за корпоративной дисквалификации, наложенной на него лигой. 8 августа защитник в игре против китайского "Куньлуня" на предсезонном Кубке Президента РК подрался с несколькими игроками. Свой поступок Рыспаев объяснил тем, что проучил соперников за нанесенную тяжелую травму одноклубнику Дастину Бойду.





Сразу после того матча КХЛ отстранила Рыспаева от предсезонных игр, а затем наложила на него бессрочную корпоративную дисквалификацию. Такое наказание было применено впервые в истории лиги.





В итоге Рыспаев последний сезон играл за "Номад", который является фарм-клубом "Барыса". В чемпионате Казахстана защитник провел 53 матча, в которых забросил одну шайбу, отдал шесть результативных передач и набрал 46 минут штрафа.





По итогам сезона "Номад" стал чемпионом Казахстана, обыграв в финале плей-офф "Темиртау" - фарм-клуб "Сарыарки". Сам Рыспаев по ходу сезона отметился лишь двумя грубыми поступками: в марте он сбросил со скамейки капитана "Алматы" Александра Долишню, а в апреле применил силовой прием против судьи в финале.



