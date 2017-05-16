СМИ рассказали, кто может стоять за глобальной кибератакой
16 мая 2017, 06:37
За кибератакой может стоять группа хакеров Lazarus.
Связанная с КНДР группа хакеров может стоять за атакой вредоносной программы-вымогателя, которая поразила сотни тысяч компьютеров по всему миру, сообщает РИА Новости.
Аналитики двух компаний после изучения полученной информации пришли к выводу, что за кибератакой может стоять группа хакеров Lazarus, связанных с кражей средств ЦБ Бангладеш в прошлом году и атакой на студию Sony в 2014 году.
Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.
Фото: Fotolia / Nicola De Mitri
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