СМИ подозревают менеджера казахстанских боксеров в участии в отмывании денег

Канадский менеджер боксеров Анна Рева стала фигурантом расследования телерадиовещательной корпорации CBС News в деле об отмывании денег со стороны российских криминальных структур, передает Vesti.kz.





Главным подозреваемым в финансовом преступлении считается 49-летний предприниматель Дмитрий Клюев. В СМИ его называют организатором серии крупных хищений из бюджета России под видом возврата уплаченных налогов. Самым громким стало дело Hermitage Capital Management, когда у государства было "отмыто" 5 миллиардов 400 миллионов рублей, что является рекордной суммой для хищений из казны.





Журналистам CBС News в расследовании помогли глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер и канадский юрист Линкольн Кэйлор.





"Похоже, что мощный российский преступный синдикат, обвиняемый в отмывании денег, провел миллионы через почти 30 канадских банковских счетов. На протяжении нескольких месяцев CBС News следило за некоторыми лицами и компаниями, прикрепленными к этим счетам, и выяснило, что около 2 миллионов долларов, переправленных в Канаду, были распределены среди ряда человек - начиная от менеджера по боксу в Монреале до строительной компании в Калгари. Многие из них удивились, что документы, добытые СВС News, предполагают наличие схем по отмыванию денег", - пишет издание.





Одним из фигурантов является Анна Рева, которая ведет дела казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (9-0, 8 KO) и Аблайхана Хусаинова (6-0, 5 КО). В деле также есть мама Рева - Клара.



