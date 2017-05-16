Отец-одиночка 2 года работает и живет с детьми в подсобке столичной автомойки

Одинокий отец в Астане с двумя детьми живет на автомойке. Там мужчина и работает. Семья ютится в маленькой подсобке, сообщает ТК Астана.





При этом сам Исатай Таумашев на свою судьбу не жалуется. Переживает лишь за здоровье семилетней дочери и 12-летнего сына. Дети исправно посещают школу, получают хорошие отметки и участвуют во всех мероприятиях.





Госжилье Таумашевым ждать еще долго. На очереди они 18-тысячные. Мужчина рассказывает, что в Астану они переехали в 2012 году. Снимали квартиру. Вскоре, от него ушла супруга, оставив детей отцу. Говорит, с каждым годом становилось сложнее. Когда снимать жилье стало трудно, попросил разрешения у работодателя на поселение на автомойке. Хозяева помещения выделили угол. Сейчас Исатай для детей и отец и мать.





Заработок Исатая зависит от количества помытых им автомашин. В день зарабатывает до трех тысяч тенге. Бывшая супруга платит алименты. Их мужчина тратит на дополнительные уроки детям.

В сентябре прошлого года Исатай встал в очередь на квартиру по категории «неполная семья». Сейчас его позиция - 18 972. В управлении жилья Астаны отмечают, что всего на учете нуждающихся в жилье - 45 тысяч человек. Из них по категории «неполная семья» - 8 тысяч.

"Жилье, согласно нормам о жилищных отношениях, предоставляется только в порядке очередности. И, к сожалению, неполные семьи не имеют каких-либо льгот. Не смотря на то, что он является отцом-одиночкой и воспитывает двоих детей. Право на жилье вне очереди отнесено только к инвалидам и участникам Великой отечественной войны. А также детям сиротам", - сказала заместитель руководителя Управления жилья г. Астана Мира Байсугирова.











