Специалисты проверяют на прочность дома в алматинском микрорайоне Алгабас

Местные жители предположили, что здание накренилось сразу на 40 сантиметров. Эту цифру в акимате Алатауского района опровергли, призвав жителей дождаться результатов экспертизы.





«Кто-то неправильную информацию дал, что отклонение больше. Я сам лично был там, посмотрел, пока 40 нету. Мы соберем всех специалистов, обсудим это в городском акимате», - рассказал аким Алатауского района Багдат Манзоров.





Три года назад жители этого дома отметили большое новоселье. Тогда по госпрограмме жилье получили инвалиды, многодетные семьи, государственные и бюджетные служащие, которые по несколько лет стояли в очереди. Однако теперь вся эта радость улетучилась, остался только страх.





«Двери скрепят, особенно входная дверь, это вообще ужас, у меня уже ручка сломалась. Толку, что я поменяла дверь. Она вся откидывается назад, а не должно же было так, устанавливали, не было такого», - рассказала жительница микрорайона Алгабас-6 Айгуль Кузенбаева.





На прочность это здание теперь проверяют специалисты - вся необходимая техника стянута к 155-156-му домам. Совсем недавно строители работали по-соседству - там также укрепляли фундамент.





«Строительная фирма объясняет, у нас такой этап двухмесячный, усиления там должны проводить где-то 10-15 дней, может и неделю, они сваи забивают. Люди за это беспокоится, там сильный удар. Мы ответ дадим, но фактически там 40 см отклонения нет. Но неудобства там есть. Это тоже решим. Если безопасно, мы попросим жителей потерпеть 10 дней», - рассказал аким Алатауского района Багдат Манзоров.





Проблемы микрорайона Алгабас обсудили в городском акимате вместе с представителями Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры и компании-застройщика. Сроки подготовки заключения пока неизвестны. Напомним, в июне прошлого года жильцы другого дома в этом микрорайоне были экстренно эвакуированы. Эксперты тогда подтвердили, что здание накренилось на 32 сантиметра.