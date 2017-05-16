Пенсионерку, нашедшую паспорт, полицейские Уральска допрашивали 8 часов

По словам пенсионерки, 12 мая она шла с дачи на остановку и на лесной тропинке увидела паспорт, подняла его и решила найти хозяйку.





- Если бы я знала, чем закончится моя доброта, то никогда бы не стала возвращать украденный паспорт. В тот день я шла с дачи, и увидела на дороге красненькую книжку, наклонилась и поняла, что это паспорт. Тогда я подумала, что может кто-то потерял, а может и выбросили украденный. И точно. Пройдя еще несколько метров, в траве увидела сумку с отрезанными ручками и рядом личные вещи. В траве лежали зеркало, расческа, таблетки, сигареты и еще несколько предметов. В паспорте была миграционная отметка, что женщина прилетела из Домодедово в Уральск именно 12 мая и даже адрес указывался, однако было только название улицы и номер квартиры - улица Победы, квартира №52, - рассказывает Валерия Купцова.





Тогда пенсионерка решила, что найдет хозяйку и вернет потерянные вещи. Придя домой, женщина позвонила в справочную и взяла все номера, которые подходили под адрес. Обзвонив всего два номера, она все-таки нашла квартиру, куда из Германии прилетела родственница, однако дома ее не оказалось, она была в полиции, писала заявление. Оказалось, у нее украли сумку прямо в подъезде, когда женщина вместе со своей мамой поднимались на третий этаж. На одном из лестничных пролетов стоял парень, он брызнул им в глаза из баллончика и вырвал сумку.

- Я попросила женщину позвонить мне, как вернется из полиции. Позже мы договорились с ней встретиться на остановке железнодорожного вокзала в 10.00. Утром мы встретились на назначенном месте, она стала меня обнимать спросила, что я хочу за свое доброе дело, я отказалась от любого вознаграждения и в этот момент к нам подбежали два парня-полицейских. Стали меня допрашивать, кричать, где я взяла эти вещи. Я все им рассказала, что на лесной тропинке увидела и решила вернуть, сказала, что могу показать, где подняла паспорт. И мы поехали на дачу. Нашли то место. Потом полицейские сказали, что им надо обыскать мою дачу. При этом владелицу паспорта они отпустили домой. Ключей от дачи у меня с собой не было, и они перелезли через забор. Что они там хотели найти, я не знаю, - рассказывала Валерия Купцова.

По словам женщины, после дачи сотрудники полиции повезли пенсионерку к ней домой, где также осмотрели ее квартиру, при этом постоянно спрашивали, точно ли она нашла эти вещи и не состоит ли в сговоре с кем-нибудь.

- Проверив все мои телефонные звонки, они повезли меня на допрос в Абайский отдел полиции, где от волнения я уже не помню, что подписывала. Представляете, решила сделать доброе дело, а в итоге в отделе меня еще 4 часа допрашивали и открыто "прессовали", спрашивая, не знаю ли я человека, который украл эту сумку. От волнения у меня поднялось давление, выйдя оттуда я даже не смогла сразу сориентироваться, куда идти, - отметила возмущенная пенсионерка.



