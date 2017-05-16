Американец побил рекорд по самому быстрому поеданию острого перца

В Нью-Йорке блогер Кевин Стрэйл побил мировой рекорд, съев самое большое количество красного острого перца, передает Lenta.ru.





Мужчине удалось проглотить 121,9 грамм овощей за две минуты. Видеозапись достижения опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records 5 мая. За 10 дней ролик просмотрели более 322 тысяч раз.





Предыдущий рекорд составлял 66 граммов. Также Стрэйл побил рекорд по поеданию самого большого количества наггетсов. Мужчина съел 642,12 граммов курицы за три минуты, что почти на 110 граммов больше, чем во время прошлого достижения.











