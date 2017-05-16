В ряде областей Казахстана ожидаются заморозки
16 мая 2017, 08:52
Ночью 18 мая в Костанайской области ожидаются местами заморозки 3 градуса.
В ближайшие дни сразу в нескольких областях Казахсана ожидается похолодание, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Астане: ночью 17-18 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градусов.
Ночью 18 мая в Костанайской области ожидаются местами заморозки 3 градуса.
Ночью 17-18 мая на большей части, 19 мая местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются заморозки 5 градусов.
Ночью 17-19 мая в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 5 градусов.
Фото: Час Пик
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