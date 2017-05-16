В Лондоне начали сносить стадион «Тоттенхэма»

В Лондоне начали сносить домашний стадион Тоттенхэма «Уайт Харт Лэйн», передает Lenta.ru.





Работники приступили к демонтажу кресел и раскопке поля. Снос начался через сутки после того, как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре английской премьер-лиги (2:1). Эта встреча была последней для Тоттенхэма на «Уайт Харт Лэйн», где команда играла с 1899 года.





Следующий сезон «Тоттенхэм» проведет на стадионе «Уэмбли», а летом 2018 года переедет на новую арену, которая строится возле «Уайт Харт Лэйн».











