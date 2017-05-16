Британский боксер намекнул на употребление Головкиным допинга

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) высказал свою версию, почему чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) выглядел не столь эффективно, как это было раньше, и не смог победить досрочно американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО), сообщают Vesti.kz





" Давайте смотреть правде в глаза, в своем последнем бою Головкин не был той лучшей версией себя, которую мы видели два или три года назад. Он замедлился. На мой взгляд, сыграло роль то, что у него было пять допинг-тестов перед боем с Джейкобсом. Вот что я думаю о том, как это делают в Америке. Не думаю, что он боксировал на пике своих возможностей, но это из-за того, что все было по-честному ", - цитирует Сондерса BoxingScene.com.





Напомним , Головкин в марте в Нью-Йорке победил Джейкобса единогласным решением судей, отправив того в нокдаун в четвертом раунде. При этом американец стал первым соперником GGG, который продержался все 12 раундов. Кроме того, Джейкобс прервал рекордну серию досрочных побед Головкина.



