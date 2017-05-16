Washington Post случайно опубликовала личный номер главы Пентагона
16 мая 2017, 09:28
"Мы должны чувствовать себя счастливчиками, что Пол Редмонд… увидел его (номер — ред.) до русских", — отмечает газета.
Газета Washington Post случайно опубликовала личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, передает РИА Новости.
Как пишет издание, в пятницу в газету позвонил читатель Пол Редмонд и сообщил, что новость о телохранителе президента США Дональда Трампа Ките Шиллере сопровождалась фотографией, на которой тот держит в руках кучу бумаг. По словам собеседника, на фотографии можно было разглядеть, что к одному из документов прикреплена записка с телефонным номером и именем Мэттиса. Позже сотрудник газеты набрал этот номер.
"Я позвонил. Там был автоответчик. Это был он", — пишет журналист Washington Post.
Сообщается, что в настоящий момент фотография к этой статье удалена.
"Мы должны чувствовать себя счастливчиками, что Пол Редмонд… увидел его (номер — ред.) до русских", — отмечает газета.
Фото © AP Photo / Andrew Harnik
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