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Washington Post случайно опубликовала личный номер главы Пентагона

16 мая 2017, 09:28

"Мы должны чувствовать себя счастливчиками, что Пол Редмонд… увидел его (номер — ред.) до русских", — отмечает газета.

Газета Washington Post случайно опубликовала личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, передает РИА Новости.

Как пишет издание, в пятницу в газету позвонил читатель Пол Редмонд и сообщил, что новость о телохранителе президента США Дональда Трампа Ките Шиллере сопровождалась фотографией, на которой тот держит в руках кучу бумаг. По словам собеседника, на фотографии можно было разглядеть, что к одному из документов прикреплена записка с телефонным номером и именем Мэттиса. Позже сотрудник газеты набрал этот номер.
"Я позвонил. Там был автоответчик. Это был он", — пишет журналист Washington Post.

Сообщается, что в настоящий момент фотография к этой статье удалена.

"Мы должны чувствовать себя счастливчиками, что Пол Редмонд… увидел его (номер — ред.) до русских", — отмечает газета.

Фото © AP Photo / Andrew Harnik

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