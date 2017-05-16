Washington Post случайно опубликовала личный номер главы Пентагона

Газета Washington Post случайно опубликовала личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса,

Как пишет издание, в пятницу в газету позвонил читатель Пол Редмонд и сообщил, что новость о телохранителе президента США Дональда Трампа Ките Шиллере сопровождалась фотографией, на которой тот держит в руках кучу бумаг. По словам собеседника, на фотографии можно было разглядеть, что к одному из документов прикреплена записка с телефонным номером и именем Мэттиса. Позже сотрудник газеты набрал этот номер.

"Я позвонил. Там был автоответчик. Это был он", — пишет журналист Washington Post.





Сообщается, что в настоящий момент фотография к этой статье удалена.





"Мы должны чувствовать себя счастливчиками, что Пол Редмонд… увидел его (номер — ред.) до русских", — отмечает газета.