Скончался британский преступник, осужденный за "убийства на болотах"

Осужденный за "убийства на болотах" британский душегуб Иэн Брейди умер в психбольнице в возрасте 79 лет, сообщает газета Guardian,

Брейди вместе с другой преступницей Майрой Хиндли совершили серию убийств с 1963 по 1965 год, известную как "убийства на болотах". Жертвами преступлений стали пятеро детей, тело одного из них так и не было найдено.





С 1965 года в Великобритании отменили смертную казнь, поэтому убийцы были приговорены к пожизненному заключению. В 1985 году Брейди был признан невменяемым. Его перевели в психиатрическую больницу строгого режима, где он отбывал остаток срока. Хиндли скончалась в тюрьме в 2002 году в возрасте 60 лет.





Как сообщил представитель Национальной службы здравоохранения, Брейди скончался от рака легких. О его болезни стало известно в 2016 году.