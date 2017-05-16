Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Скончался британский преступник, осужденный за "убийства на болотах"

16 мая 2017, 09:30

Жертвами преступлений стали пятеро детей, тело одного из них так и не было найдено.

Осужденный за "убийства на болотах" британский душегуб Иэн Брейди умер в психбольнице в возрасте 79 лет, сообщает газета Guardian, передает РИА Новости.

Брейди вместе с другой преступницей Майрой Хиндли совершили серию убийств с 1963 по 1965 год, известную как "убийства на болотах". Жертвами преступлений стали пятеро детей, тело одного из них так и не было найдено.

С 1965 года в Великобритании отменили смертную казнь, поэтому убийцы были приговорены к пожизненному заключению. В 1985 году Брейди был признан невменяемым. Его перевели в психиатрическую больницу строгого режима, где он отбывал остаток срока. Хиндли скончалась в тюрьме в 2002 году в возрасте 60 лет.

Как сообщил представитель Национальной службы здравоохранения, Брейди скончался от рака легких. О его болезни стало известно в 2016 году.

Фото © AP Photo

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...