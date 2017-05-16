Выпускники актюбинских школ получат гранты акима области

Встреча акима области со школьниками прошла в физико-математической школе «Сымбат», построенной на условиях государственно-частного партнерства.

Власти Актюбинской области реализуют комплекс мер, направленный на поддержку талантливой молодежи, который, в том числе, включает в себя и грантовую поддержку. В частности, с 2018 года выпускникам школ, являющимся призерами различных международных, республиканских олимпиад и соревнований, но не набравшим по итогам ЕНТ баллы, достаточные для получения государственного гранта на обучение, будут предоставлены гранты акима области, передает пресс-служба акима Актюбинской области.













Об этом глава региона Бердыбек Сапарбаев сообщил в ходе встречи со школьниками, отдыхающими в круглогодичном лагере «Асем».













- Глава государства уделяет особое внимание развитию образования и воспитанию подрастающего поколения. В стране созданы все условия, для всестороннего развития детей и подростков. Ваша задача – эффективно использовать предоставленные возможности, получить хорошее образование, совмещая его с личным высоким нравственным развитием, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.













Отметим, круглогодичный лагерь отдыха для детей также был открыт по инициативе акима области в октябре 2016 года, как проектпо поощрению школьников, серьезно относящихся к обчучению, занятиям творчеством и спортом.













Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства на базе лагеря «Акбобек-Восток». За одну смену, продолжительностью в 12 дней, лагерь принимает около 115 детей - участников международных, республиканских олимпиад, научных и спортивных соревнований, творческих конкурсов. До конца 2017 года здесь смогут отдохнуть 3220 детей.













Внимание в лагере уделяют не только отдыху и оздоровлению, но и разностороннему развитию детей, предоставляя им возможность углубить свои знания по общеобразовательным предметам.





Встреча акима области со школьниками прошла в физико-математической школе «Сымбат», построенной на условиях государственно-частного партнерства.













Учредители данной школы также выступили партнерами акимата области в организации круглогодичного лагеря. На встрече руководство образовательного учреждения представило главе региона проект будущего интерната для одаренных детей при школе, который может принять до 100 учеников.













Открытие интерната при одной из лучших школ области, это инициатива главы региона, направленная, в первую очередь, на выявление и поддержку одаренных детей из районов, отдаленных населенных пунктов.



