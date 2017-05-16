Путин поблагодарил Назарбаева за договоренности Астанинского процесса

В Пекине на пресс-конференции по итогам Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Президент России Владимир Путин поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за договоренности в рамках Астанинского процесса по урегулированию сирийского конфликта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Что касается зон безопасности (прим. - в Сирии), то я очень рассчитываю на то, что это будет действенным инструментом, прежде всего - и это первое - сохранения режима прекращения огня. На самом деле, на сегодняшнем этапе это самое главное - закрепить, укрепить режим прекращения огня, а на этой базе создать условия для примирения и последующего политического процесса», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, если ситуация будет развиваться по этому сценарию, можно будет считать, что страны добиваются поставленных целей. Но без прекращения огня ни о каком эффективном политическом процессе речи быть не может.

«Поэтому на этом этапе нужно сделать именно это. А как этого добиться? Вот мы договорились сейчас в Астане, за что спасибо Казахстану и Президенту Казахстана Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, что предоставил такую площадку. Теперь нужно, и мы будем на военном уровне заниматься, на встрече в Анкаре (Россия, Иран и Турция) будем обсуждать, естественно, консультируясь постоянно с сирийской стороной, по поводу конкретных границ этих зон деэскалации и, второе, элементов контроля: как, где и кто, что будет контролировать. Это совершенно практические, конкретные вопросы, они подлежат обсуждению, и пока публично говорить об этом рано», - резюмировал В.Путин.

Напомним, 14-15 мая 2017 года Н.Назарбаев совершил официальный визит в КНР, совмещенный с участием в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь».

Тема Форума - «Один пояс, один путь: сотрудничество во имя общего процветания». В мероприятии приняли участие главы 29 государств и 3 международных организаций: ООН, Всемирного банка и Международного валютного фонда.

3-4 мая 2017 года в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии - провинции Дераа и Кунейтра.

Садык Акижанов