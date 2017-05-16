В Карагандинской области молодые люди привлечены к ответственности за распространение экстремистской идеологии
16 мая 2017, 09:41
Они активно распространяли в интернет-мессенджере «Telegram» экстремистские материалы и вели незаконную миссионерскую деятельность.
В соответствии с законодательством РК не допускается распространение в социальных сетях радикальной религиозной идеологии, а также осуществление незаконной миссионерской деятельности и распространение религиозной литературы, не прошедшей специальной религиоведческой экспертизы.
Это стало поводом для привлечения к ответственности двух молодых людей из г.Караганды, исповедующих нетрадиционный ислам, которые активно распространяли в интернет-мессенджере «Telegram» экстремистские материалы и вели незаконную миссионерскую деятельность.
5-12 мая т.г. специализированным межрайонным административным судом города Караганды гр. Жекенов Б и гр. Дакенбаев С. были привлечены к административной ответственности по ст.490 ч.1 п.3 Кодекса РК об административных правонарушениях. Первому придется выплатить штраф в размере 50 МРП, второму – 70 МРП. Оба молодых человека признали свою вину и раскаялись в содеянном.
В феврале т.г. в г.Сатпаев за незаконную миссионерскую деятельность и распространение религиозной литературы были привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 МРП представители общины «Свидетели Иегова» Жумкенова К. и Исманова Ф.
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