Е.Биртанов встретился с медицинской общественностью Костанайской области

Сегодня Министр здравоохранения Елжан Биртанов в рамках рабочей поездки в Костанайскую область в составе делегации Правительства во главе с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым посетил ряд объектов здравоохранения и встретился с медицинской общественностью региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В ходе посещения городской поликлиники №1 министр ознакомился с активностью костанайцев в ходе текущей прикрепительной кампании к организациям ПМСП, акцентируя внимание на тех гражданах, кто уже определился со статусом участия в системе обязательного социального медицинского страхования.

Так, по данным Управления здравоохранения области, по состоянию на 15 мая текущего года 623 642 человека или 73% населения области прошли проверку статуса в системе ОСМС. Из них число людей, статус которых известен, составляет 489 768 жителей, остальные обратившиеся граждане перенаправлены в Департамент государственных доходов, Управление координации занятости и социальных программ, миграционную полицию и другие государственные органы.

При посещении многопрофильного медицинского центра «Жемчужина Стомед Уральская» министр ознакомился оснащением клиники, где применяется цифровая рентгеновская система, видео-эндоскопическое оборудование, ультразвуковая диагностическая система.

Медцентр является проектом, реализованным с применением механизмов ГЧП, и входит в приоритетное направление Госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы «расширение сети первичной медико-санитарной помощи на основе развития частной медицины».

На встрече с главными врачами и заместителями областных и городских медицинских организаций, коллективом Управления здравоохранения министр Елжан Биртанов поднял вопросы модернизации здравоохранения, кадрового обеспечения отрасли, дал исчерпывающие ответы на вопросы по внедрению системы обязательного медстрахования.

Затрагивая проблему дефицита врачей узкого профиля, особенно в сельских больницах, глава ведомства предложил командировать остродефицитных специалистов из других районов, городов, областного центра. При этом он рекомендовал больше привлекать опытных специалистов из частного сектора, в том числе юристов и экономистов.

Как отмечалось в докладе руководителя управления здравоохранения Еркена Даутбаева, дефицит медицинских кадров имеет постоянную тенденцию к росту и составляет - 400 медработников, в том числе на селе не хватает 96 специалистов, по остродефицитным специальностям требуется 119 врачей.

Министр также поделился мнением по вопросу повышения заработных плат медработников. «Конечно, однократного резкого повышения зарплаты ждать не стоит. Этот вопрос должен решаться на местах, самостоятельно. Переходите на форму хозяйствования - новый юридический статус ПХВ имеет большое будущее. Это дает больше автономии руководителю в принятии решений, позволяет более эффективно использовать ресурсы и обеспечить населению предоставление качественных медицинских услуг», - сказал Е.Биртанов, обращаясь к руководителям медорганизаций.

Рассказывая о приоритетах ОСМС, Е.Биртанов отметил, что мировая тенденция развития медицины связана с переходом к солидарной ответственности гражданина, государства и работодателя в сфере охраны здоровья. Он напомнил, что с 1 января 2018 года каждый гражданин Казахстан сможет получать медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования. Первые отчисления и взносы в Фонд социального медицинского страхования отдельные категории плательщиков, а это работодатели и индивидуальные предприниматели, начнут производить уже с 1 июля 2017 года.

В свою очередь, медицинская общественность выразила свою поддержку всем инициативам по модернизации здравоохранения.

В отличие от действующей бюджетной модели системы здравоохранения система ОСМС предусматривает солидарную ответственность в сфере охраны здоровья населения, как со стороны государства, работодателя и самого человека. В основе системы медстрахования лежат три базовых принципа - это социальная направленность, обязательность для всех граждан и равенство доступа всех застрахованных к единому пакету медицинских услуг, независимо от доходов и взносов. ОСМС нацелен развивать конкуренцию среди частных и государственных медорганизаций, у которых Фонд социального медицинского страхования будет закупать медуслуги, требуя высокое качество оказываемой населению медицинской помощи. В целом, ОСМС позволит привлечь дополнительное финансирование для построения системы здравоохранения, отвечающей запросам населения, также снизить долю неформальных и частных платежей за медпомощь.

Как ранее сообщалось, согласно проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» в части медицинского страхования, предлагаются следующие размеры ставок взносов и отчислений:

- отчисления работодателей: 1% - с июля 2017 года;1,5% - с 2018 года, 2% - с 2020 года, 3% - с 2022 года;

- взносы работников: 1% - с 2019 года, 2% - с 2020 года;

- взносы ИП, частных нотариусов, физических лиц, получающих доходы по договорам - от дохода, но не менее 5% от 2 МЗП с июля 2017 года;

-ставки взносов лиц, не входящих в состав рабочей силы (непродуктивно самозанятые) - 5% от 1 МЗП с 1 января 2018 года;

- государство будет отчислять за социально-незащищенные слои населения 3,75% - с января 2018 года, 4% - с 2019 года, 4-5 % - с 2022 года.

По данным Управления здравоохранения области, лечебно-профилактическую помощь населению Костанайской области оказывают 40 стационарных организаций (1 областная детская и 1 областная больницы, 1 офтальмологическая больница, 7 городских больниц, 2 психиатрические больницы, 7 диспансеров со стационарами, 1 родильный дом, 2 перинатальных центра, 16 центральных районных больниц, 2 сельские больницы); 466 амбулаторно-поликлинических организаций и объектов ПМСП (3 станции скорой медицинской помощи, 1 центр СПИД, 7 поликлиник, 39 врачебных амбулаторий, 76 фельдшерско-акушерских пунктов, 340 медицинских пунктов). В медицинской отрасли региона трудится 1 658 врачей и 6 295 средних медработников.