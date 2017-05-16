Автовор «обнёс» машину на глазах пассажира в Шымкенте
16 мая 2017, 09:45
Мужчина, совершивший кражу, задержан с поличным.
В Шымкенте нахальный автовор «обнёс» машину на глазах пассажира, сообщает Tvk-uko.kz.
Инцидент произошел на улице Торекулова. Девушка сообщила, что накануне ночью оставила свой автомобиль буквально на минуту, но судя по всему, ее подстерегал злоумышленник, который воспользовался удобным случаем подбежал к машине, открыл дверь и скрылся, забрав кошелек. В момент кражи в салоне автомобиля, на пассажирском кресле была мать потерпевшей, которая начала кричать.
«Когда мама подняла шум, вор был уже на приличном расстоянии. Я побежала вслед за ним и тоже крикнула, чтобы он хотя бы оставил права, но, оказалось, что он забрал только портмоне. Спустя некоторое время полицейские привели предполагаемого вора»,- рассказала потерпевшая.
Задержанным оказался 27 летний мужчина, он вернул краденное портмоне. Для выяснения обстоятельств подозреваемый был доставлен в РОВД.
Фото: TUT.by
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