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США скептично настроены по отношению к созданию зон деэскалации в Сирии

 

Соединенные Штаты скептично относятся к соглашению о создании зон деэскалации в Сирии, которое было достигнуто в ходе прошедшей конференции в Астане. Об этом сегодня на спецбрифинге для журналистов заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщает ТАСС.

«Я участвовал в конференции в Астане как наблюдатель от США. На этой встрече, проводимой Турцией, Россией и Ираном, как гарантами процесса в Астане, было достигнуто соглашение о создании зон деэскалации, которые позволят сократить насилие и спасти жизни, - сказал он. - В свете провала прошлых соглашений, у нас есть причины испытывать скептицизм».

Джонс в очередной раз заявил, что власти Сирии «обязаны остановить нападения» на оппозиционные группировки, а Россия «должна обеспечить выполнение (этих условий) режимом (президента Башара Асада)».

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

 

Анатолий Бочинин

 

16 мая 2017, 09:49
Источник, интернет-ресурс: ИТАР-ТАСС

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