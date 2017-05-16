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Юрий Пак попросил заменить лишение свободы на штраф

16 мая 2017, 09:57

Штраф назначается из расчета - один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета - один день ограничения свободы за один день лишения свободы.

Назначена дата судебных слушаний по ходатайству осужденного учителя физики Юрия Пака из Караганды о замене неотбытого реального срока лишения свободы на штраф, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Абайского районного суда, процесс состоится 29 мая в 11 часов утра.

«Судебный процесс будет выездным в учреждении АК 159/18 департамента уголовно-исполнительной системы», - сообщил судья Адрак Жумашев, являющийся координатором работы с общественностью.

В департаменте КУИС сообщили, что журналисты не будут допущены в учреждение.

«Это режимный объект. Небезопасно», - прокомментировали в пресс-службе департамента.

Ходатайство от Юрия Пака поступило в суд 3 мая. Неотбытый срок в настоящий момент составляет 1 год и 2 месяца. Статья 73 УК позволяет осужденному ходатайствовать перед судом о замене неотбытой части наказания на штраф.

Обязательным условием замены на штраф является полное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Штраф назначается из расчета - один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета - один день ограничения свободы за один день лишения свободы.

Напомним, учитель физики средней школы №86 в Караганде Юрий Пак признан виновным в лжетерроризме и приговорен к двум годам лишения свободы. По данным следствия, педагог 14 апреля 2015 года позвонил со своего мобильного телефона в департамент по ЧС и сообщил о заложенном взрывном устройстве в центральном универмаге. Саперы не нашли взрывного устройства.

Фото: Sputnik Казахстан

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