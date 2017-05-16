Юрий Пак попросил заменить лишение свободы на штраф

В департаменте КУИС сообщили, что журналисты не будут допущены в учреждение.

Штраф назначается из расчета - один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета - один день ограничения свободы за один день лишения свободы.



