Оказание первой помощи именно в течение первых 3-5 минут повышает шансы на выживание более, чем в 50% случаев.

Каждые 45 секунд в Европе один человек умирает по причине внезапной остановки сердца. По данным ВОЗ 70% пострадавших погибают из-за неоказания им необходимой первой помощи. К сожалению, Казахстан не является исключением: в стране ежегодно от внезапной остановки сердца умирает около 20 тысяч человек, причем в большинстве, это еще молодые, трудоспособные люди.





В Астане стартовала программа широкого обучения населения навыкам оказания первой помощи, инициированная Республиканским центром санитарной авиации МЗ РК, в функции которого также входит координация службы неотложной медицинской помощи. Как правильно оказать помощь пострадавшему до приезда медицинских работников, обучают сертифицированные инструкторы курса «Базовая реанимация (BLS)».









Первые группы, состоящие из учителей школ и работников ЦОНов, уже приступили к обучению - учащиеся изучили алгоритмы оказания первой помощи, отработали практические навыки на современных манекенах-имитаторах и интерактивном оборудовании.





Все это крайне важно при экстренных ситуациях, которые могут произойти с учениками, для того, чтобы учителя знали, как правильно действовать до прибытия врачей – поделилась педагог школы №79.









Согласно мировой практике, подобное обучение должно распространится на сотрудников всех образовательных учреждений, торгово-развлекательных центров, ЦОНов, аэропортов, вокзалов, общепитов, – там, где всегда имеется риск внезапной остановки сердца.





Кроме того, в обязательном порядке должны быть обучены сотрудники медицинских организаций, силовых структур, общественного, воздушного и железнодорожного транспорта, работники опасных производств, спортивно-оздоровительных и охранных организаций.





По статистике оказание первой помощи именно в течение первых 3-5 минут повышает шансы на выживание более, чем в 50% случаев.











