Выпускники ЮКО готовы к ЕНТ на 100 процентов

В этом году в области 33112 учеников заканчивают школу.

В Южно-Казахстанской области единое национальное тестирование должно быть проведено справедливо и открыто. Необходимо своевременно обеспечить выпускников перевозкой, питанием и проживанием. Об этом в ходе селекторного совещания с участием руководителей областных управлений и акимами районов и городов сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, передает пресс-служба акима области.





«В этом году ЕНТ пройдет в два этапа. итоговая аттестация — как выпускной экзамен в школах, и ЕНТ — как вступительный экзамен в вузы. Ответственность за поэтапное проведение этого важного мероприятия возлагаю на руководителей соответствующих отраслей», - сказал Ж.Туймебаев.





В ходе совещания, выступая с докладом исполняющяя обязанности руководителя областного управления образования Роза Ергашова сообщила, в области все готово к проведению ЕНТ. Кроме того, 1429 выпускников области претендуют на знак «Алтын белгі», 852 – на аттестат с отличием, а 3568 выпускников 9 класса – на свидетельство особого образца.





«В этом году в Южно-Казахстанской области ЕНТ будет проходить в 16 местах. Из них 4 расположены на базе высших учебных заведений, 3-в колледжах районных центров, 9 - на базе общеобразовательных школ. . В каждом пункте проведения ЕНТ подготовлены от 11-14 аудиторий, пункты тестирования оснащены 237 устройствами способными глушить сигналы мобильных телефонов», - сказала Р.Ергашова.





В текущем году в соответствии с поручением Министерства из местного бюджета было рассмотрено финансирование для приобретения 91 глушителей нового образца 4G. Вместе с этим, в пунктах для тестирования установлены 26 рамных металлоискателей, 226 кондиционеров и 42 видеорегистраторов в целях видеозаписи в период проведения тестирования.





Стоит отметить, что в этом году в области 33112 учеников заканчивают школу. В тестировании примут участие 23760 учеников, то есть 71,8%. Кроме того, из 23 760 выпускников - 13 585 необходима перевозка, 12 443 - питание, а 1825-спальные места. На сегодняшний день, из местного бюджета центру тестирования на перевозку выпускников выделено - 15677,5 тыс. тенге, на спальные места– 409,0 тыс. тенге, на питание – 13128,8 тыс. тенге. Ведутся организационные работы.



