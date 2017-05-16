В Палате предпринимателей Жамбылской области назначен новый руководитель

Директором Палаты предпринимателей Жамбылской области назначен Марипбек Шакербек Шакербекулы, ранее занимавший должность директора Департамента регионального развития НПП РК «Атамекен».

Cправочная информация:

Марипбек Шакербек родился в 1985 году в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. По образованию инженер-металлург, окончил Восточно-Казахстанский Государственный технический Университет им. Д. Серикбаева.

Трудовую деятельность Марипбек Шакербек начал в 2006 году горным рабочим на ГРК «Данк» в Семее, с 2007 по 2014 год поднимался по карьерной лестнице вверх в АО «Казахстанский институт развития индустрии». С августа 2014 года начал трудовую деятельность в Национальной палате предпринимателей. С 2016 года возглавил Департамент регионального развития Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

На месте руководителя областной Палаты предпринимателей Марипбек Шакербек сменил Карлыгаш Аралбекову, возглавлявшую Региональную палату с июня 2015 года.

Палата предпринимателей Жамбылской области - территориальное подразделение Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Палата предпринимателей призвана защищать права и интересы предпринимателей, обеспечивать широкий охват и вовлечение всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса. Деятельность Палаты направлена на улучшение делового, инвестиционного климата и стабильности, развития условий для ведения бизнеса в регионе.