В Экибастузе сняли на видео, как на уроке ребенок получает подзатыльники от логопеда

На странице "Полезный Экибастузец" в Instagram появилось видео, на котором логопед обучает мальчика с задержкой речевого развития с помощью подзатыльников. Мама ребенка обратилась к логопеду-психологу специально по рекомендации знакомой, однако, как оказалось, женщина использует "оригинальную методику". Ребенок плохо говорит, поэтому пожаловаться не может, но при виде логопеда у него текут слезы и все это видно на видео , передает Zakon.kz





Самое интересное, что во время урока, чтобы родители слышали логопед все время хвалит ребенка, сама при этом смачно отвешивает ему очередной подзатыльник.





"Заметьте логопед не ругает ребёнка, так как в соседней комнате мать и бабушка всё услышат. Она молча бьёт. Первый раз за то что он испачкал рисунок в альбоме. Второй удар за то что он закрыл альбом ведь рисунок не высох. А мама ничего не узнала бы если бы не поставила скрытую камеру на 15 занятие.причина установки камеры потому что бабушка ребенка внезапно зашла во время предыдущего 14 занятия в комнату и ей показалось что логопед дала подзатыльник ребенку.Далее бабушка рассказала маме и они решили проверить следующее 15 занятие", - написано в пояснении к видео.







Публикация от Полезный Экибастуз (@poleznyi_ekibastuzets) Май 14 2017 в 12:42 PDT











Публикация от Полезный Экибастуз (@poleznyi_ekibastuzets) Май 13 2017 в 11:41 PDT





Когда мать ребенка обратилась к логопеду за объяснениями ее нестандартными методами обучения, женщина не стала отрицать свою вину.

Но отметила, что не била ребенка, а всего лишь пыталась так научить ребенка. Публикация от Полезный Экибастуз (@poleznyi_ekibastuzets) Май 14 2017 в 2:38 PDT



