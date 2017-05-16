Назначен руководитель государственного учреждения Управление финансов акимата Костанайской области

Распоряжением акима Костанайской области Мухамбетова А. Б. № 150-р от 10 мая 2017 года Жусупова Алма Аутеновна назначена руководителем государственного учреждения «Управление финансов акимата Костанайской области».

Жусупова Алма Аутеновна

Родилась 2 апреля 1968 года в п. Карабатыр Камыстинского района Костанайской области. Образование - высшее. В 1989 году закончила Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства», в 2003 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Трудовая деятельность:

с февраля 1990 по январь 1998 год - главный экономист, начальник планово-учетного отдела совхозов «Ворошиловский» и «Камышнинский» Камыстинского района Костанайской области;

с января 1998 года по февраль 1999 года - заместитель акима Камыстинского района по экономике;

с февраля 1999 года по июнь 2006 года - начальник ГУ «Отдел финасов Камыстинского района»;

с июня 2006 по август 2013 года - главный специалист, руководитель отдела ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»;

с августа 2013 года - заместитель руководителя ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»;

с мая 2017 года - руководитель ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»;

Награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі».

Замужем, имеет троих детей.