В Японии ищут пропавший военный самолет
16 мая 2017, 10:32
По словам диспетчеров, во время последнего сеанса связи пилот не подавал никаких сигналов о неполадках.
Около 1700 спасателей разыскивают пропавший с радаров самолёт сил самообороны Японии. Он исчез накануне в северной префектуре Хоккайдо.
Самолёт-разведчик LR-2 был зафиксирован последний раз в воздухе над горами примерно в тридцати километрах к западу от аэропорта Хакодате. На борту находились четыре человека, передает телеканал "Россия 24". По словам диспетчеров, во время последнего сеанса связи пилот не подавал никаких сигналов о неполадках.
Фото с сайта vesti.ru
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