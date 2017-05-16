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В Японии ищут пропавший военный самолет

16 мая 2017, 10:32

По словам диспетчеров, во время последнего сеанса связи пилот не подавал никаких сигналов о неполадках.

Около 1700 спасателей разыскивают пропавший с радаров самолёт сил самообороны Японии. Он исчез накануне в северной префектуре Хоккайдо.

Самолёт-разведчик LR-2 был зафиксирован последний раз в воздухе над горами примерно в тридцати километрах к западу от аэропорта Хакодате. На борту находились четыре человека, передает телеканал "Россия 24". По словам диспетчеров, во время последнего сеанса связи пилот не подавал никаких сигналов о неполадках.

Фото с сайта vesti.ru

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