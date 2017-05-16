Вандалы осквернили памятник Маншук Маметовой в российском городе Невель
16 мая 2017, 10:39
То, что подростки залезли на ее памятник - оскорбление не только ее памяти, но и тех кто пал на войне.
В Псковской области РФ в городе Невел двое подростков осквернили памятник Маншук Маметовой. В Сети появилось видео, на котором один хулиган забрался на памятник, чтобы сделать фото, а другой снимал происходящее на видео, сообщает Abai.kz.
Автор Нұргелді Әбдіғаниұлы требует от правоохранительных органов, а также МИД РК, Посольства РК в РФ и Посольства РФ в РК разобраться в данном инциденте и наказать вандалов. "Герой Советского Союза Маншук Маметова во время войны защищала этот город. Несмотря на свое тяжелое ранение, она не выпускала из рук пулемет и повергла врага. Именно за такую храбрость и самоотверженность в 1978 году ей возвели памятник в городе Невел. Сегодня там есть улица, названная в ее честь. И похоронена она тоже в данном городе. А то, что подростки залезли на ее памятник - оскорбление не только ее памяти, но и тех кто пал на войне.
Напомним, что Маншук Маметова — пулемётчица 100 отдельной стрелковой бригады Калининского фронта, гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза.
15 октября 1943 года в тяжёлых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция) при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. Похоронена в Невеле.
Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.
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