Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар ГУ «Институт законодательства» на тему «Актуальные вопросы участия адвокатов в уголовном процессе»

16 мая 2017, 10:54

Ждем вас! Будет интересно!

Дамы и господа!

25 мая 2017 года в 11:00 по времени Астаны участвуйте в вебинаре ПРАВМЕДИА на тему: «Актуальные вопросы участия адвокатов в уголовном процессе». Вебинар организовали ИС «Параграф» и ГУ «Институт законодательства РК».

Для кого вебинар?

В первую очередь для адвокатов и всех, кто планирует получить лицензию адвоката и заниматься адвокатской деятельностью.

Также вебинар будет полезен судьям, работникам прокуратуры и правоохранительных органов.

Какие вопросы будем рассматривать на вебинаре?

– полномочия защитника-адвоката в уголовном процессе (ст. 70 УПК);

– проблема допуска адвоката к сведениям, содержащим государственные секреты;

– вопросы правовой защищенности законной деятельности адвоката;

– обжалование приговора;

– процессуальное соглашение;

– доказательства и доказывание в уголовном процессе;

– обжалование в уголовном судопроизводстве действий и решений дознавателя, следователя, прокурора;

– применение специальных средств, оружия и боевых приёмов правоохранительными органами;

– противодействие пыткам, насилию, жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению;

– исполнение Казахстаном решений международных органов по правам человека.

Ведущий - Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан (г. Астана). С 2011 года по настоящее время – ассоциированный профессор кафедры юридических дисциплин Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова.

У вас есть вопросы к ведущему? Задавайте! Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.

Ждем вас! Будет интересно!

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...