ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар ГУ «Институт законодательства» на тему «Актуальные вопросы участия адвокатов в уголовном процессе»
16 мая 2017, 10:54
Ждем вас! Будет интересно!
Дамы и господа!
25 мая 2017 года в 11:00 по времени Астаны участвуйте в вебинаре ПРАВМЕДИА на тему: «Актуальные вопросы участия адвокатов в уголовном процессе». Вебинар организовали ИС «Параграф» и ГУ «Институт законодательства РК».
Для кого вебинар?
В первую очередь для адвокатов и всех, кто планирует получить лицензию адвоката и заниматься адвокатской деятельностью.
Также вебинар будет полезен судьям, работникам прокуратуры и правоохранительных органов.
Какие вопросы будем рассматривать на вебинаре?
– полномочия защитника-адвоката в уголовном процессе (ст. 70 УПК);
– проблема допуска адвоката к сведениям, содержащим государственные секреты;
– вопросы правовой защищенности законной деятельности адвоката;
– обжалование приговора;
– процессуальное соглашение;
– доказательства и доказывание в уголовном процессе;
– обжалование в уголовном судопроизводстве действий и решений дознавателя, следователя, прокурора;
– применение специальных средств, оружия и боевых приёмов правоохранительными органами;
– противодействие пыткам, насилию, жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению;
– исполнение Казахстаном решений международных органов по правам человека.
Ведущий - Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан (г. Астана). С 2011 года по настоящее время – ассоциированный профессор кафедры юридических дисциплин Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова.
У вас есть вопросы к ведущему? Задавайте! Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.
Ждем вас! Будет интересно!
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