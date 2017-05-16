ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар ГУ «Институт законодательства» на тему «Актуальные вопросы участия адвокатов в уголовном процессе»

Ждем вас! Будет интересно!

Дамы и господа!









Для кого вебинар?





В первую очередь для адвокатов и всех, кто планирует получить лицензию адвоката и заниматься адвокатской деятельностью.





Также вебинар будет полезен судьям, работникам прокуратуры и правоохранительных органов.





Какие вопросы будем рассматривать на вебинаре?





– полномочия защитника-адвоката в уголовном процессе (ст. 70 УПК);





– проблема допуска адвоката к сведениям, содержащим государственные секреты;





– вопросы правовой защищенности законной деятельности адвоката;





– обжалование приговора;





– процессуальное соглашение;





– доказательства и доказывание в уголовном процессе;





– обжалование в уголовном судопроизводстве действий и решений дознавателя, следователя, прокурора;





– применение специальных средств, оружия и боевых приёмов правоохранительными органами;





– противодействие пыткам, насилию, жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению;





– исполнение Казахстаном решений международных органов по правам человека.





Ведущий - Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич , ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан (г. Астана). С 2011 года по настоящее время – ассоциированный профессор кафедры юридических дисциплин Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова.





У вас есть вопросы к ведущему? Задавайте! Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации





Ждем вас! Будет интересно!