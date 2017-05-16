Устранить системные нарушения

Трубопроводные предприятия Казахстана не поддерживают надлежащее техническое состояние трубопроводов. На газопроводах не принимаются меры по устранению порядка 120 серьезных дефектов, связанных с износом, нарушением герметичности и изоляции, а также коррозией труб.

Многочисленные нарушения и системные ошибки в сфере трубопроводного транспорта были рассмотрены в ходе расширенного заседания коллегии Главной транспортной прокуратуры. На системные ошибки руководства компании «КазТрансОйл» и АО «Интергаз Центральная Азия» указал главный транспортный прокурор Казахстана Марат Алиханов.

Как показали результаты проверок, безопасность на трубопроводах надлежащим образом не обеспечена. На сегодняшний день не известно, в каком состоянии находится девять тысяч км трубопроводов.

Они проходят практически по всем областям республики, а в отдельных регионах находятся внутри населенных пунктов.

Несмотря на степень опасности транспортируемого продукта, порядка 60 процентов трубопроводов введены в эксплуатацию свыше 30 лет назад, а некоторые используются уже более шестидесяти лет.

Особую обеспокоенность в ведомстве выражают по поводу высокого уровня аварийности и несоблюдения нефтетранспортными компаниями требований безопасности на магистральных трубопроводах.

- Проведенные нами проверки показали, что сегодня, во-первых, не известно техсостояние и уровень аварийности девяти тысяч эксплуатируемых километров трубопроводов. Потому что на 1700 км внутритрубная диагностика, позволяющая комплексно обследовать внутреннее состояние трубопровода, не проводилась с момента их ввода в эксплуатацию, а 2800 км последний раз диагностировались более пяти лет назад. Результаты обследований 4,5 тыс. км нефтепроводов вызывают сомнение, поскольку они проведены неуполномоченными организациями, - сообщил начальник Управления по надзору за законностью в социально экономической сфере Главной транспортной прокуратуры РК Алмас Аманов.

По его информации, трубопроводные предприятия реально не знают, на каком из этих трубопроводов и когда может произойти разлив нефти либо выброс газа.

Тем временем компании прибегают к фиктивному устранению дефектов. Так, в 2014-2017 годах от уполномоченного органа укрыто более 1800 инцидентов и 16 аварий, большая часть которых произошла на трубопроводах, проходящих в населенных пунктах.

К тому же сомнения у прокуроров вызывает способность предотвратить чрезвычайные происшествия, ввиду обслуживания ненадлежащими аварийно-спасательными службами и несоответствия аварийного резерва установленным требованиям. Более того в ряде случаев с аварийно-спасательными службами не согласованы планы ликвидации аварий на газопроводах, в них отсутствуют порядок действий по исключению загораний и взрывов, снижению тяжести последствий аварий, эвакуации людей за пределы опасной зоны и другие важные для ликвидации аварий аспекты.

Особые нарекания со стороны прокуроров вызывает нарушение требований закона при проектировании и строительстве объектов трубопроводного транспорта.

По мнению прокуроров, указанные нарушения допускаются вследствие слабого государственного регулирования и контроля за объектами трубопроводного транспорта и отсутствия четкой законодательной регламентации.

Слабое урегулирование деятельности и компетенции аварийно-спасательных служб также снижает их эффективность.

- Как обеспечивается безопасность - непонятно. Диагностику не проводите, инциденты укрываете, оплачиваете услуги неаттестованных компаний и прочее. Как вы собираетесь наводить порядок? Какие меры будете принимать и конкретные сроки устранения этих нарушений? - поинтересовался Марат Алиханов.

В свою очередь, первый зам. генерального директора АО «КазТрансОйл» Алексей Пирогов признал, что на некоторых трубопроводах не проводилась диагностика. Однако, по его словам, практически все трубопроводы обследованы внешними средствами диагностики.

- Да, нарушения есть, некоторые из них носят угрожающий характер. Мы в самое ближайшее время разработаем комплекс мероприятий по ликвидации выявленных нарушений, и те из них, которые не требуют серьезных финансовых затрат, ликвидируем в ближайшие три месяца, - заверил он.

По данным Главной транспортной прокуратуры, в настоящее время в стране эксплуатируется 2724 км газопровода и 122 км нефтепровода с истекшим сроком проведения внутри- трубной диагностики, а по 1681 км газопровода и 53 км нефтепровода внутритрубные обследования не про- водились с момента их ввода в эксплуатацию.

По результатам заседания принято решение о разработке совместного контрольного плана комплексных мер по устранению имеющихся нарушений.

Линара Сактаганова