Цены на лекарства в Казахстане снизят и уравняют

Это станет возможным благодаря разработанной национальной лекарственной политике.

Об этом сообщила и. о. председателя Комитета фармации МЗСР РК Гаухар Раимкулова на анонсовом брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Мы хотим обеспечить экономическую доступность, качество безопасности лекарственных средств, рациональное применение лекарственных средств, а также совершенствование процедуры планирования и логистики, транспортировки и закупа лекарственных средств», - отметила Г. Раимкулова.

В рамках национальной лекарственной политики планируется регистрировать цены производителей.

«Каждый производитель, когда проходит общую регистрацию лекарственных средств, планирует, что будет подавать цены, по которым он продает по всему миру», - сказала Раимкулова.

По ее словам, будут определены страны, которые подходят Казахстану по численности населения или же по уровню ВВП, а также территории.

«Сам производитель будет представлять цены уже с учетом своих издержек и затрат вплоть до доставки к аптечному складу», - пояснила она.

Кроме того, планируется регулировать наценки дистрибьюторов и аптек в розничной реализации лекарственных средств.

Национальная лекарственная политика прошла презентацию в Национальной палате предпринимателей «Атамекен». Сейчас проходит обсуждение с общественностью, после чего будут внесены корректировки. Далее планируется разработать процент наценок для дистрибьютеров и аптек, где будут предусмотрены все их расходы и издержки.

Руслан Сатов