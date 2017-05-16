Осознавать ответственность

М. Дайкенов,

председатель Специализированного межрайонного суда

по делам несовершеннолетних Павлодарской области

В Казахстане довольно остро стоит вопрос о неисполнении родителями своих обязанностей по отношению к детям. Часто мы сталкиваемся с проблемами пьянства, аморального поведения родителей. Как правило, в таких семьях дети страдают от нехватки внимания, не получают должного воспитания, не ощущают заботы со стороны родителей. Это сказывается не только на психологическом состоянии ребенка, но и его положении в обществе.

Чаще всего несовершеннолетний ребенок закомплексован, не уверен в себе, склонен к психозам и другого рода отклонениям. А ведь всему виной родители, двое взрослых людей, которые неосознанно подошли к вопросу планирования семьи. В основном такие родители не воспринимают всерьез последствий своих действий.

Закон устанавливает строго ограниченный перечень оснований, по которым родитель может быть лишен родительских прав, согласно ст. 75 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье». Суд вынесет такое решение, только если родители или же один из них: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, из организаций для детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родите- лей, и иных организаций; злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность; злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными веществами или же их аналогами; при совершении умышленного преступления против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи. При этом лишение родительских прав возможно по указанным основаниям только при виновном поведении родителя, что требует доказывания в суде. Бесспорным доказательством уклонения от выполнения родительских обязанностей является привлечение родителя к административной и уголовной ответственности.

Под злоупотреблением родительскими правами понимается использование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков. Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителем физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания, то есть в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей. Хронический алкоголизм или заболевание родителя наркоманией и токсикоманией должны быть подтверждены соответствующим медицинским заключением. Лишение родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо от признания ограниченной дееспособности родителя. При решении судом вопроса о лишении родительских прав учитывается в первую очередь поведение родителя. Желание родителя утратить родительские права по отношению к своему ребенку при отсутствии вышеперечисленных оснований не может являться основанием для лишения родительских прав. Дела о лишении родительских прав рассматривают специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних.

Заявление в суд о лишении родительских прав вправе предъявить согласно п. 1 ст. 76 Семейного кодекса: один из родителей; другой законный представитель ребенка (опекун, попечитель); орган опеки и попечительства; прокурор. Рассмотрение дела производится с участием прокурора и органа опеки и попечительства. При рассмотрении дела в соответствии с п. 3 ст. 76 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» суд обязан решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей, лишенных родительских прав. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан частным постановлением довести это до сведения прокурора.

В соответствии с п. 1 ст. 77 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» лишение судом родительских прав влечет за собой утрату всех прав, основанных на факте родства с ребенком. К таким правам п. 8 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» относит предоставленные родителям до совершеннолетия детей права: на получение содержания от детей; на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей; на наследование по закону; воспитание; заботу о здоровье; получение детьми среднего образования, на представительство и защиту их интересов; истребование детей от других лиц; на согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление (удочерение). Также к таким правам относятся право на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от 14 до 18 лет сделок; на ходатайство об ограничении или лишении подрост- ков самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами и созданными ими объектами интеллектуальной собственности и т.д.; другие права, основанные на факте родства с ребенком, вытекающие как из семейных, так и иных правоотношений.

Должен ли родитель, лишенный родительских прав, содержать ребенка? Этот вопрос чаще других звучит во время судебного разбирательства. В соответствии с п. 2 ст. 77 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. Более того, при рассмотрении дела суд обязан решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей, лишенных родительских прав, независимо от того, заявлено ли такое требование истцом. Обязанность по содержанию может прекратиться только с усыновлением ребенка. Что касается ограничения в родительских правах, суд дает недобросовестным родителям время на исправление, своего рода испытательный срок. Но, как показывает практика, в большинстве случаев родители не стремятся встать на путь исправления, не прилагают усилий для восстановления своих родительских прав.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого решения в орган регистрации актов гражданского состояния по месту государственной регистрации ребенка и в орган опеки и попечительства. Зачастую родители, ограниченные в родительских правах, не задумываются о последствиях. Лишение родительских прав влечет за собой утрату всех прав, основанных на факте родства с детьми, в том числе прав на получение от него содержания, а также на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Ребенок, в отношении которого родители или один из них лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. Но нужно принять во внимание, что по просьбе родителей, лишенных родительских прав, орган опеки и попечительства может разрешить свидания с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния.

Как юрист считаю, что необходимо усилить административную и уголовную ответственность за уклонение родителей от воспитания детей, выплаты алиментов, за причинение физического, психического вреда жизни, здоровью и безопасности детей. Проблема социального сиротства - это бич нашего общества. Только в Павлодарской области при живых родителях 1744 социальных сироты. Это и те дети, чьи родители лишены родительских прав и восстанавливать их не хотят. Необходимо решать эту проблему, объединив усилия.