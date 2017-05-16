Под особой охраной государства

Р. Байжуманова,

судья Специализированного межрайонного суда

по делам несовершеннолетних № 2 Восточно-Казахстанской области

Во Всеобщей Декларации прав человека отмечается, что дети должны быть объектом особой защиты и помощи. Этот тезис обозначен в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, во Всенародном пакте о гражданских и экономических правах, а также в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей.

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ содержит 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе. Несмотря на то, что Конвенция устанавливает общие нормы, в ней учтены различные культурные, социальные, экономические и политические реалии отдельных государств, что позволяет, на основе общих для всех прав, каждому государству выбрать свои собственные национальные средства для выполнения этих норм. Это дает основание утверждать, что Конвенция имеет универсальный характер. Конвенция - документ особого социально-нравственного значения, она утверждает признание ребенка частью человечества, недопустимость его дискриминации, примат общечеловеческих ценностей и гармоничного развития личности. Конвенция провозглашает приоритет интересов детей перед потребностями государства, общества, религии, семьи, она специально выделяет необходимость особой заботы государства и общества о социально депривилегированных группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, правонарушителях. Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении интересов ребенка. Положения Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, которые должны обеспечить права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества. Конвенция утверждает ряд важных социально-правовых принципов. Главный из них - признание ребенка полноценной и полноправной личностью. Конвенция утверждает, что свобода, необходимая ребенку для развития интеллектуальных, моральных и духовных способностей, требует не только здоровой и безопасной окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, обеспечения минимальных норм питания, одежды, жилища, но и предоставления этого в первую очередь детям. Постановлением Верховного Совета РК 8 июня 1994 года ратифицирована Конвенция о правах ребенка. Ратифицировав данный документ, Казахстан принял на себя обязательство использовать законодательные, административные и другие меры, признанные Конвенцией о правах ребенка. Общие принципы и нормы Конвенции (ст.ст. 2, 3, 6 и 12) имплементированы в Конституцию, Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы РК. Был принят целый комплекс законов, основной сферой применения которых стали права и интересы детей (законы РК «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О детских деревнях семейного типа и Домах юношества», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О специальных социальных услугах», «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», Семейный кодекс и другие). Кроме того, дальнейшее развитие законодательства по обеспечению прав и интересов детей осуществляется в целях более полного его соответствия принципам и положениям Конвенции и создания правовых условий для профилактики социального неблагополучия ребенка. На реализацию национальной политики в отношении соблюдения законных прав и интересов детей направлены многие государственные отраслевые программы по вопросам соблюдения прав детей в области образования и здравоохранения. Фактически права ребенка условно можно разделить на шесть основных групп. К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п. Ко второй группе относятся права ребенка на семейное благополучие. К третьей - права ребенка на свободное развитие его личности. Четвертая группа призвана обеспечить здоровье детей. Пятая ориентирована на образование детей и их культурное развитие (право на образование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, право свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством). И шестая группа направлена на защиту детей от экономической и другой эксплуатации, от привлечения к производству и распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и обращения с детьми в местах лишения свободы. Несмотря на многообразие законодательных актов, в которых прописаны права ребенка, суть их сводится к следующему: права ребенка неотъемлемы, гарантированы и охраняемы государством.