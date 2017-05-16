Жизнь в Астане в текущем году резко подорожала

За год прирост потребцен составил 13,2%. В целом темпы инфляции в РК значительно замедлились в этом году.

Ситуация с ценами на основные потребительские товары и услуги в РК в текущем году более стабильная, чем в 2016 году - второй месяц подряд инфляция в стране не превышает 0,5%. Для сравнения - в апреле 2016 года цены на товары и услуги в РК выросли на 0,6% , сообщает , сообщает Ranking.kz





Всего за январь-апрель текущего года стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и платных услуг увеличилась на 7,7% по сравнению с уровнем годом ранее. Это почти в 2 раза ниже уровня роста потребцен в прошлом году (15,4%), однако выше, чем было до 2016 года, когда годовой рост ИПЦ за первые 4 месяца года не превышал 6,7%.





Наиболее активно в текущем году увеличиваются цены на продовольствие - прирост составил 9,5% по сравнению с январем-апрелем 2016 года. Стоимость непродовольственныx товаров за этот же период выросла на 8,7%, платные услуги подорожали всего на 4,8%.













Значительнее всего подорожала жизнь в текущем году для жителей столицы - цены на основные товары и услуги в Астане выросли на 9,2% по сравнению с январем-апрелем 2016 года. В том числе на продукты питания и напитки стоимость подросла на 13,2%, на непродовольственные товары - на 11,7%, на платные услуги - на 2,2%. Самый низкий прирост цен в этом году наблюдался в ЗКО - уровень ИПЦ за год увеличился на 6,6%. Продовольствие в регионе подорожало на 8,3%, непродовольственные товары - на 7,9%, услуги - на 3,5%. Годом ранее в Астане также фиксировался наиболее значительный рост цен на потребтовары и услуги (на 20,5%).













Продукты питания и напитки быстрее всего дорожают в Астане (+13,2% по сравнению с уровнем годом ранее), наиболее слабо - в Мангистауской области (+7,8%) Цены на непродовольственные товары наиболее значительно увеличились также в Астане (+11,7%), наименее резко - в Мангистауской (7,1%).

Самый большой прирост стоимости платных услуг в текущем году почувствовали жители ЮКО и СКО - на 7,6%. Увеличение стоимости услуг в Астане было самым низким (+2,2%).



