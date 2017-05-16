ДВД Костанайской области заплатит 200 тыс тг за незаконное привлечение к уголовной ответственности
16 мая 2017, 11:23
В пользу гражданина с ДВД области взыскана сумма в размере 100 тысяч морального вреда и столько же - материального ущерба.
Житель Костаная обратился с иском в суд к ДВД Костанайской области о возмещении материального ущерба и морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
Весной 2015 года компания парней, выйдя из ночного заведения города, села в машину, за рулем которой находился гражданин Германии. Молодые люди заставили водителя поехать в нужном им направлении, забрав у иностранца ценные вещи. В качестве одного из подозреваемых по делу проходил и истец. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.2, ст.125 ч.2 и ст.200 ч.2 УК РК (грабеж, похищение человека, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
29 марта 2015 года истец был задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС Рудного на трое суток. В августе 2016 года постановлением прокурора Костаная уголовное преследование в отношении истца было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
"В результате незаконного задержания в течение трех суток, применения пресечения в виде залога и незаконного привлечения к уголовной ответственности, длившегося больше года, гражданину Ш. причинен моральный вред. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, удовлетворил иск частично. В пользу гражданина с ДВД области взыскана сумма в размере 100 тысяч морального вреда и столько же - материального ущерба. Решение суда не вступило в силу", - сообщили в суде.
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