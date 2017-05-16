Премьер РК поручил активизировать работу в отраслях, где имеется снижение

На заседании Правительства РК озвучены макроэкономические итоги за январь-май этого года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, данные по результатам в целом «неплохие».

«Данные по результатам в целом неплохие, но в то же время успехи четырех месяцев не должны нам давать поводом для успокоения. Сейчас министр (национальной экономики РК Тимур Сулейменов) сказал, что база в принципе она и не большая была, но основная работа как раз предстоит во втором полугодии. Поэтому всем нам необходимо: и центральным и местным исполнительным органам, продолжить реализацию мер по решению поставленных задач главой государства», - пояснил глава кабмина.

В связи с этим он поручил Министерству по инвестициям и развитию РК обратить особое внимание на исправление ситуации в отстающих отраслях обрабатывающей промышленности.

«Надо будет, Аскар Узакпаевич (Мамин, первый заместитель премьер-министра), заслушать наших отраслевых министров по всем направлениям, где у нас есть снижение темпов, чтобы мы причины выяснили. На следующей неделе такое совещание надо будет провести», - отметил Б. Сагинтаев.

Как сообщил Т. Сулейменов, в целом по итогам четырех месяцев наблюдается ускорение роста по большинству отраслей экономики, вкупе со снижающейся инфляцией, возросшей инвестиционной активностью и выросшими международными резервами.

«В частности, они выросли на 2,2% с начала года и сейчас составляют 92,7 миллиарда тенге. Кроме того, по состоянию на 1 мая зафиксирован планируемый уровень госдолга, он находится в управляемых величинах, на безопасных величинах, составляет 12,3 триллиона тенге или 24,6% от ВВП. Таким образом, можно констатировать, что одна из главных задач, поставленных Главой государства по обеспечению макроэкономической стабильности в рамках Послания, на данный момент выполняется», - уточнил глава ведомства.

Вместе с тем, по его словам, сохраняющаяся неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках является доминирующим фактором, который заставляем умирять ожидания на оставшийся период.

«Позитивная динамика за первые четыре месяца не должна вызывать иллюзий или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы госаппарата. Мы, в частности наблюдали в течение первых пяти месяцев 2016 года падение ВВП на 0,2%, соответственно, у нас до сих пор сохраняется эффект низкой базы. То есть, к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и соответственно, новые источники роста нам необходимо будет изыскивать с тем, чтобы рост планируемый минимум в 2,5% по итогам года, был достигнут», - резюмировал Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова