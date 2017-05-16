Оползень сошел в Бостандыкском районе Алматы
16 мая 2017, 11:34
Разрушений и пострадавших нет.
Оползень сошел в Бостандыкском районе Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на на ГУ «Казселезащита».
"15 мая 2017 года в Бостандыкском районе с/о «БАК Алма», по ул.Алма дом№8 сошел оползень объемом 50мЗ. Сошедший грунт частично перекрыл автодорогу, проезд имеется", - говорится в сообщении.
Разрушений и пострадавших нет.
Очистка автодороги производиться силами АГЭУ ГУ «Казселезащита».
Фото: Zakon.kz
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