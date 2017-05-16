Основатель Alibaba Джек Ма стал самым богатым китайцем по версии Forbes

Основатель гиганта электронной коммерции компании Alibaba Group Джек Ма обошел главу корпорации Wanda Group Ван Цзяньлиня и занял место богатейшего человека Китая, следует из оценок журнала Forbes,

По состоянию на минувшую пятницу, состояние Джека Ма оценивалось в 30,9 миллиарда долларов, а Ван Цзяньлиня – в 30,7 миллиарда долларов.





Ван Цзяньлинь получает прибыль в основном от бизнеса в сфере недвижимости и развлечений. Состояние Джека Ма увеличилось благодаря удорожанию акций Alibaba в этом году более чем на треть на фоне роста доходов компании, сообщает издание.





В настоящее время богатейшим человеком Азии, согласно Forbes, является гонконгский мультимиллиардер Ли Цзячэн (Li Ka-shing). Его состояние оценивается в 32,9 миллиарда долларов.