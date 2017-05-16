Холдинг «Байтерек» расширяет сотрудничество с финансовыми институтами и банками КНР

Ерболат Досаев провел переговоры с Женг Жие, Президентом Государственного банка Китая, о взаимных сферах двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Межбанковского объединения ШОС.

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Ерболат Досаев принял участие в Международном экономическом форуме «Один пояс, один путь - 2017» в Пекине, в рамках которого провел ряд встреч с руководством крупных китайских финансовых институтов и банков. В ходе совещаний обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества, в том числе по совместным казахстанско-китайским проектам.





​На встрече с Председателем Правления Китайской корпорации по страхованию экспорта и кредитов «SINOSURE» Ванг И, стороны изучили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества, обсудили возможность привлечения страхового покрытия под совместные казахстанско-китайские проекты. Холдинг «Байтерек» сотрудничает с «SINOSURE» c 2015 года в рамках подписанных двусторонних соглашений.





На встрече с Ванг Янцзы, Президентом Фонда Шелкового Пути, стороны рассмотрели возможность совместной реализации текущих и новых проектов Казахстанско-Китайской программы инвестиционного сотрудничества, а также углубления сотрудничества в области возобновляемой и зеленой энергетики с привлечением других международных финансовых институтов.





С Председателем Наблюдательного совета Торгово-промышленного банка Китая Цянь Веньуй Ерболат Досаев обсудил перспективы привлечения долгосрочного финансирования под казахстанско-китайские проекты. Стороны отметили приоритетность поддержки деловых инициатив, направленных на усиление сотрудничества в рамках Нового Шелкового Пути.





Глава Холдинга обсудил с топ-менеджментом Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту машинного оборудования вопросы налаживания стратегического инвестиционного партнёрства китайской стороны с Группой компании Аллюр, участником программы Холдинга "Национальные чемпионы". В рамках встречи стороны подписали Дорожную карту по привлечению китайской компании в качестве стратегического партнера.





На встрече с руководством китайской многопрофильной компании "China Triumph International" обсуждены вопросы сотрудничества в области производства листового многофункционального стекла и другой стекольной продукции с высокой добавленной стоимостью. В рамках встречи казахстанская сторона в лице ТОО "Orda Glass" и китайская компания подписали двустороннее соглашение, предусматривающее стратегическое партнерство и завершение работ по строительству завода в Кызылординской области.





Ерболат Досаев провел переговоры с Женг Жие, Президентом Государственного банка Китая, о взаимных сферах двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Межбанковского объединения ШОС. Также затронуты вопросы открытия дополнительной кредитной линии для поддержки проектов, направленных на наращивание инфраструктурного и экспортного потенциала страны.





В ходе встречи с Тиян Гаули, Председателем Банка Китая, крупнейшего коммерческого банка КНР, обсуждены перспективы налаживания долгосрочного инвестиционного сотрудничества, в том числе по трансграничным проектам по пути следования Экономического пояса Шелкового Пути.





В настоящее время Холдинг сотрудничает с китайскими финансовыми организациями и банками, задействован в реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках реализации инициативы «Экономического пояса Шёлкового пути».





Справочно: Международный экономический Форум «Один пояс, один путь - 2017» посвящен проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии, в котором приняли участие представители высшего руководства 28 государств. Основной целью мероприятия явилось обсуждение вопросов региональных и глобальных экономических отношений, развитие межгосударственных связей через инвестиции в инфраструктуру, возможности участия в реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». Основными тематиками обсуждений стали политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала, укрепление близости между народами, обмен мозговыми центрами.



