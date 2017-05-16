В ЮКО ликвидирована преступная группа, причастная к более 20 кражам чужого имущества

Всего же с начала 2017 года сотрудники УВД г. Кентау в ходе оперативных мероприятий задержали 5 преступных групп.

Полицейские г. Кентау ликвидировали преступную группу из 9-ти человек, в течение двух лет промышлявшую кражами чужого имущества, в том числе кражами из квартир, гаражей, магазинов и скотокрадством, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УВД г. Кентау задержали преступную группу из 9-ти подозреваемых, 1993, 1994, 1995 и 1996 г.р., местных жителей, главарь которой ранее судимый.





Полицейскими установлено, что подозреваемые убедившись в отсутствии хозяев в доме, вскрывали оконные рамы или входные двери, затем проникали в жилище потерпевших, откуда похищали деньги, золотые изделия, бытовую технику и другие ценные вещи. Краденое затем реализовывали, а деньги тратили на свои нужды.





Так, в январе текущего года подозреваемые, путем подбора ключей вскрыли входную дверь в доме 23-летней жительницы г. Кентау, откуда похитили телевизор, цифровой фотоаппарат и деньги в сумме 100 тысяч тенге.





В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к более 20 кражам чужого имущества. Вещественные доказательства изъяты. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, устанавливается.





По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.





Всего же с начала 2017 года сотрудники УВД г. Кентау в ходе оперативных мероприятий задержали 5 преступных групп, на счету которых около 50 краж из квартир и гаражей, краж аккумуляторов и скота.