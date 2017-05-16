Власти Австралии могут запретить провоз электроники на борту самолетов
16 мая 2017, 11:42
Малколм Тернбулл заявил, что власти страны изучают опыт Великобритании и США, где ранее запретили провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на рейсах из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Правительство Австралии может последовать примеру властей США и Великобритании, где ранее в этом году был введен запрет на провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на авиарейсах из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, готова ли Австралия ввести аналогичный запрет, глава правительства сказал: "Мы очень внимательно изучаем опыт (Великобритании и США), мы активно сотрудничаем с нашими партнерами, и любые объявления на этот счет будут своевременно сделаны министром транспорта".
В свою очередь министр инфраструктурного развития и транспорта Австралии Даррен Честер, отвечая на этот же вопрос, сообщил, что правительство "постоянно следит за изменениями характера внутренних и международных угроз, чтобы оперативно принимать наилучшие меры безопасности".
В конце марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Затем Великобритания объявила о введении аналогичного запрета на рейсах из Турции, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Туниса.
Павел Ваничкин
Фото с сайта trendspace.ru
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