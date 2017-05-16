Капитан Astana Motorsports в туре по городам Казахстана: Позади Рудный и Лисаковск

Боевой грузовик MAN под управлением капитана Astana Motorsports побывал в Рудном и Лисаковске из Костанайской области. Таким образом стартовал трип Артура по городам Северного и Западного Казахстана в преддверии «Ралли Казахстан», что стартует в Актау уже 20 мая.





Старт трипа прошел с небольшой задержкой по техническим причинам, однако молодежь Рудного и Лисаковского не испугали ни время ожидания, ни подпортившаяся погода. Вкусный плов от Артура и небольшая конкурсная программа с памятными подарками оставила у местных жителей массу положительных эмоций. Самым активным в конкурсах повезло прокатиться с Артуром на MAN-е в условиях, приближенных к гоночным.





Отметим и небольшое приключение с грузовиком MAN по пути из Рудного в Лисаковск. Часть маршрута пришлось ехать по объездной неасфальтированной дороге. На одном из участков грузовик попал в болото. Вернуться на трассу удалось только с помощью местного трактора К-700.

«Родной костанайский солончак... Решили немного срезать путь, проехать по полю, протрясти машину. Руки просят свернуть на бездорожье. Такой машине трудно ехать скучно по одной монотонной асфальтной дороге. Нас встретила незаметная, но глубокая лужа с солончаком на полчаса пока не приехал трактор. К-700 не сразу решился нас вытаскивать, переживал, что также может засесть, но обошлось.





Спасибо парням и девушкам Лисаковска - не разошлись, дождались нас. В целом атмосфера в этих небольших городах радует. В этих регионах никогда не проезжали такие махины, а мы дали возможность в прямом смысле пощупать боевой грузовик, и даже немного почувствовать себя штурманом, частью нашей команды. Спасибо Рудному и Лисаковску, а мы движемся дальше, жди нас, Актобе!», - сказал Артур Ардавичус по итогам первого дня трипа.





Следующая точка остановки у каравана в Актобе. Время и место встречи Артура с актюбинцами будут опубликованы дополнительно в социальных сетях Президентского клуба «Астана» в Facebook и Instagram.



